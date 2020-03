10.03.2020 | 04:00

La Policia Municipal va obrir diligències penals dissabte al conductor d'un vehicle per no tenir carnet en vigor. A les 11.30 de la nit, una patrulla va aturar un cotxe que tenia la ITV caducada. L'actuació es va fer al carrer de Jacint Elías, a Ca n'Anglada. En identificar al conductor, els agents van comprovar que li constava una pèrdua de vigència del permís. Per aquest motiu es van instruir diligències. Un conductor habilitat es va fer càrrec del vehicle.