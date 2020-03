Detingut després de bufar sis vegades

J. Ll.

10.03.2020 | 04:00

Fins a sis vegades va bufar, sense èxit. I no bufava bé, amb èxit, per no col·laborar amb la Policia Municipal. Això sosté el cos local, que va detenir un conductor dissabte per no fer les proves d'alcoholèmia després d'una persecució que va començar al passeig del Vint-i-dos de Juliol. L'infractor no tenia carnet de conduir i el vehicle mancava d'assegurança.

A les 0.47 de la matinada de dissabte, una patrulla de la Policia Municipal va identificar un conductor que, per actuacions anteriors, va ser reconegut com a infractor que no disposava del permís de conduir. Els agents van veure el vehicle al passeig del Vint-i-dos de Juliol, a la confluència amb el carrer de Prat de la Riba.

En donar-li l'ordre d'aturada, amb les llums policials, el conductor va esquivar al cotxe policial i es va fer escàpol. La dotació policial el va seguir i el va poder aturar. Li va tancar la trajectòria.

El conductor anava indocumentat, però els agents van comprovar que el vehicle no disposava d'assegurança ni tenia la ITV en regla. El sospitós va ser traslladat a les dependències policials, on se li van realitzar les proves d'alcoholèmia. En realitat, la policia va intentar efectuar-les. L'infractor no va col·laborar i, desprès de fer sis intents incorrectes, va quedar detingut i es van instruir diligències penals, segons la policia. El cos local va intervenir al sospitós diverses eines que portava al vehicle, presumptament utilitzades per ocupar habitatges.