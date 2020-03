Les obres del carril per ciclistes i vianants entre Terrassa i Matadepera estaran enllestides cap al maig

Una vista de les obres del nou carril per bicicletes i vianants.

09.03.2020 | 13:53

Les obres del carril per a ciclistes i vianants entre Terrassa i Matadepera estaran acabades en un parell de mesos, segons ha explicat el diputat d'Infraestructures i Parcs Naturals, Pere Pons, en la visita que ha fet aquest migdia a la zona. Pons ha estat acompanyat pels alcaldes de Terrassa, Jordi Ballart, i de Matadepera, Nil-Oriol López. El nou itinerari de mobilitat sostenible té quasi un quilòmetre de llargada i consta de dos carrils amb paviment diferent, un per ciclistes d'una amplada de 2,5 m i un per vianants de 2 m. Les obres també contemplen la instal·lació d'enllumenat. L'itinerari donarà continuïtat al tram que es va fer fa deu anys, amb motiu de la construcció de la rotonda a l'entrada de Matadepera.