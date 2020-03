Investigació de la UPC-Eseiaat de la xarxa d'aeroportuària mundial

09.03.2020 | 12:10

Josep Maria Sallan i Oriol Lordan, professors i investigadors de l'Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (Eseiaat) de la UPC-Barcelona Tech, han publicat el llibre "Air Route Networks Thropugh Complex Networks Theory" ("Xarxes de rutes aèries mitjançant la teoria de xarxes complexes"). En el llibre, editat per Elsevier, els investigadors presenten un plantejament innovador en el sector: parteixen de la base que la xarxa aeroportuària mundial té propietats estadístiques i topològiques que no són trivials i que, per tant, són diferents de les xarxes simples. El llibre analitza amb tot detall la solidesa de la xarxa aèria davant de disrupcions, de manera que proporciona estratègies de detecció dels nodes crítics de les xarxes de transports aeri.