Aïllats a domicili nou professionals de l'Hospital de Terrassa

09.03.2020 | 12:48

L'Hospital de Terrassa ha confirmat aquest matí que està tractant un cas de contagi per la Covid 19. Es tracta d'una persona que va ingressar divendres 6 de març amb un quadre respiratori. Les proves realitzades al pacient van confirmar aquest diumenge el positiu per coronavirus. El Consorci Sanitari de Terrassa (CST) ha informat avui que el pacient es troba ingressat a planta en aïllament. Després de conèixer el positiu, es va començar a identificar els contactes estrets sense mesures de protecció durant el període de risc. Aquestes persones, que ja han estat notificades, hauran d'estar aïllades preventivament durant 14 dies. "Seguint els protocols establerts, es van activar els dispositius assistencials i de Salut Laboral previstos per aquests casos. Els professionals que van atendre el pacient estan en aïllament domiciliari i es troben asimptomàtics", expliquen des del CST. En aquest moment són nou els professionals que estan en aïllament.