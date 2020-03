Les columnes de la Mònica, l'Eva i la Judith fan més lila i urgent la reivindicació feminista

Santi Palos

08.03.2020 | 17:26

Centenars de ciutadans, majòritariament dones i moltes vestides de lila, però també homes, i famílies senceres, han participat aquest migdia a Terrassa en la manifestació del 8 de març, Dia Internacional de les Dones.

Tres columnes han sortit de diferents punts de la ciutat, totes encapçalades amb la pancarta amb el lema "Ens volem vives i lliures. Feministes Terrassa" i, uns pocs metres darrere, cada una amb la que retria "donatge" i recordava a una de les tres darreres dones assasinades a la nostra ciutat, la Mònica, L'Eva i La Judith.

El seu record ha estat molt present a l'acte que s'ha desenvolupat quan les tres columnes de la manifestació han arribat al Monument a la Dona Treballadora. Allà, dones de les tres colles castelleres, Minyons, Castellers i Bergants han fet pillars simultanis, i s'ha llegit el manifest del 8 de marc d'aquest any. Un text en què s'ha demanat l'erradicació de la societat patriarcal, que feminitza la pobresa i la precarietat, i que "exerceix múltiples violències sobre les dones". També, el fi de la bretxa salarial, que els governs posin totes les eines per acabar amb el "terrorisme mascliste" i, entre altres reivindicacions, l'exigència que "les dones trans siguin reconegudes plenament i amb tots els seus drets", la qual cosa ha generat un gran aplaudiment.

Les cançons "Fem camí" i "Cançó de protesta" han precedit les emotives intervencions de familiars o representants de la Mònica, l'Eva i la Judith ("viva la vida que él no te ha dejado vivir. Ni una más!", ha acabat la darrera. L' acte ha finalitzat, entre altres accions, amb una última crida a treballar per "una societat sense violència, plena de respecte i igualtat", i una redistribució de la riquesa "que faci possible un canvi social".