Els grups de les entitats andaluses de Terrassa entusiasmen a la "Fira de Germanor"

Santi Palos

08.03.2020 | 09:04

El mal temps i el vent van deixar en mínims, divendres, la primera jornada de la "Fira de Germanor" del Dia d'Andalusia, que la Coordinadora d'Entitats Andaluses de Terrassa (CEAT) organitza, al llarg de tot aquest cap de setmana, al Parc dels Catalans. L'acte inaugural amb l'alcalde Jordi Ballart es va ajornar fins a l'endemà, i de les actuacions programades, només es va poder fer el recital flamenc amb la cantaora Paula Lali i el guitarrista Jordi Prieto (van ser cancel·lades les del Coro Rociero San José de Abrucena i el cantant Toni Torres).

Aquest dissabte el programa s'ha desenvolupat amb normalitat. A la tarda, i malgrat el fred, la plaça del Parc dels Catalans s'ha omplert de públic, que ha gaudit amb entusiasme i ha aplaudit les actuacions dels grups de cant i ball de les entitats de cultura andalusa de Terrassa. I entre les actuacions de diversos intèrprets infantils i el cor Nuevo Amanecer de la Casa de Priego de Córdoba, pels volts de dos quarts de vuit, ha tingut lloc l'acte d'obertura. Antonio Merino, president de la CEAT, ha dit que havien volgut organitzar aquest cap de setmana al Parc dels Catalans "perquè normalment fem les activitats a l'interior de les nostres activitats, i organitzar aquesta Fira aquí és obrir-les a la ciutat".

L'alcalde Jordi Ballart també ha trobat "molt encertada" fer-la al Parc dels Catalans, "perquè tant ho són els que han nascut aquí com els que no"; de Terrassa, una ciutat "plural, diversa, formada per persones vingudes de diversos pobles d'Espanya i del món, que no pregunta a la gent d'on ve sinó cap a on van", i que "no vol generar murs amb Andalusia, sinó ponts de diàleg per entendre'ns millor". Ballart també ha agraït a la nova junta de la CEAT el seu tarannà "obert i les ganes d'inventar-se activitats noves, com aquesta Fira de Germanor". "Jordi Ballart, fora de ideologies polítiques, és, com a persona, una persona fabulosa", ha dit Omar, el presentador de la tarda, acomiadant-lo, i el públic de la plaça del Parc dels Catalans ha esclatat en aplaudiments. Aquesta nit actuaran la comparsa El Botas i els cantants El Biri i Raúl "el Balilla".

Avui a les onze del matí, a la catedral del Sant Esperit, hi haurà una missa cantada per la Hermandad Nuestra Señora del Rocío de Terrassa. A dos quarts d'una de la tarda tornaran les activitats al Parc dels Catalans.