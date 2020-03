Oficina del Registre Civil al Palau de Justícia de Terrassa, a la Rambleta del Pare Alegre. Nebridi Aróztegui Oficina del Registre Civil al Palau de Justícia de Terrassa, a la Rambleta del Pare Alegre.

El Registre Civil dóna cita prèvia per evitar les cues

Redacció

07.03.2020 | 04:00

Les cues a l'edifici dels Jutjats de Terrassa per fer gestions relacionades amb el Registre Civil eren proverbials. El Departament de Justícia ha posat, per fi, fil a l'agulla i ha activat un sistema de cita prèvia per evitar els col·lapses. Són una vintena les gestions que es fan habitualment als registres. Els...