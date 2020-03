Set ponents van participar ahir a la jornada tècnica sobre fauna urbana protegida del Vallès. Lluís Clotet Set ponents van participar ahir a la jornada tècnica sobre fauna urbana protegida del Vallès.

Orenetes i falciots, fauna urbana a integrar

Emili González

07.03.2020 | 04:00

A banda dels coloms i les cotorres -que no estan legalment protegits-, a les àrees urbanes existeix un nombre més elevat del que sembla d'ocells que sí que gaudeixen d'una protecció especial. Un dels més comuns són les orenetes de cua blanca, però també hi ha altres aus, com els falciots o...