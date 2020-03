Ferit per una taula que va sortir volant

Javier Llamas

07.03.2020 | 04:00

Un vianant va resultar ferit el dijous durant la ventada. La víctima va rebre al cap l'impacte d'una taula de plàstic que va sortir volant d'un edifici situat al Centre.

El despreniment va tenir lloc a les 5.45 de la tarda a la carretera de Montcada, entre el carrer de Baldrich i el de Topete. Bombers i del SEM es van presentar en la zona i els sanitaris van atendre el ferit abans de fer el trasllat a l'Hospital Universitari MútuaTerrassa. La víctima, un jove, havia patit un cop al cap. Segons la primera avaluació del SEM, presentava ferides de pronòstic menys greu.

Els bombers van rebre una desena d'avisos per incidències provocades pel vent el dijous i fins ahir a la tarda. Dijous, per exemple, van assegurar un tendal al carrer de las Navas de Tolosa i un altre al carrer de Sant Leopold. Pocs minuts abans del fets de la carretera de Montcada, efectius de Bombers van retirar unes plaques d'un edifici al carrer de Núria i a les 6.30 de la tarda van haver de tallar un arbre al carrer de l'Esquirol. Després, treure una placa al de la Poetessa Caparà. Ahir, a les 11.45 del matí, van rebre un avís per sanejar una cornisa a un immoble abandonat a la C-58 i al migdia, una alerta per revisar una altra cornisa al carrer d'Eduardo Marquina.

Protecció Civil, que va activar dijous en fase d'alerta el Pla Especial d'Emergències per Risc de Vent a Catalunya, ha recomanat extremar la precaució en la mobilitat durant el cap de setmana i a prop de zones arbrades com boscos, parcs i jardins. I aconsella retirar o fixar bé els objectes a l'exterior d'edificis.