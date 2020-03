Una conductora dóna positiu en cocaïna després d'un accident al Pla del Bon Aire

07.03.2020 | 04:00

La conductora d'un vehicle va ser denunciada per la policia ahir per donar positiu en consum de cocaïna després d'un accident de trànsit ocorregut al Pla del Bon Aire. A l'1.08 de la matinada, la trucada d'un testimoni va informar la Policia Municipal d'un accident al carrer de Sabadell, a l'alçada de la plaça de la Sardana, a uns metres de la comissaria dels Mossos d'Esquadra. Agents locals van localitzar el vehicle. Però els seus ocupants no hi eren. Tot i això, la descripció facilitada pel testimoni va ajudar la policia a trobar-los. Eren dos, home i dona, sent la dona la que conduïa el cotxe, que havia xocat contra d'altres estacionats. Finalment, una dotació policial va trobar la parella de sospitosos a uns metres del lloc de l'accident. La patrulla va traslladar la conductora a la Prefectura, on se li va realitzar la prova drogo-test. El resultat va ser positiu, en cocaïna.