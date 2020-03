Nou aparcament a la tardor

06.03.2020 | 04:00

Els terrassencs i residents als municipis adjacents tindran a la tardor més facilitats per deixar el cotxe i optar pel transport públic en els seus desplaçaments. Aquesta és la data en què està previst que entri en funcionament l'aparcament que s'està construint en l'estació Terrassa Nacions Unides, ubicada a Can Roca. Les obres, que ja han començat, permetran habilitar 200 places d'aparcament per a cotxes, motos, vehicles elèctrics i un espai segur per a bicicletes, el que s'anomena bicitancats. L'estructura d'aquest pàrquing soterrat ja es va deixar feta quan es va dur a terme el perllongament de Ferrocarrils, però fins ara no s'hi havia condicionat l'interior. L'accés, tant d'entrada com de sortida, serà pel carrer Arenys de Mar. El Park&Ride de Terrassa forma part d'un paquet d'aparcaments que FGC posarà en servei els pròxims dos anys.