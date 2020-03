Imputen un implicat en l'accident greu de la carretera de Castellar

06.03.2020 | 09:42

La Policia Municipal ha obert diligències al conductor d'un turisme implicat en un accident de trànsit ocorregut el dimecres a la carretera de Castellar, al barri d'Ègara. Un motorista va resultar ferit en l'accident. Segons les primeres informacions, va patir lesions greus en forma de fractures.

El xoc va tenir lloc a la cruïlla de la carretera de Castellar amb el carrer de Josep Tapiolas a les dues de la tarda. Segons les dades recollides per la Policia Municipal, el conductor d'un turisme no va fer cas d'una senyal de direcció obligatòria i va xocar amb la motocicleta.

El motorista va quedar al terra. Semblava inconscient. Els agents locals que van acudir a la cruïlla van demanar una ambulància. Van insistir, perquè l'estat del ferit semblava greu. Personal sanitari va atendre la víctima al lloc dels fets, en una ambulància medicalitzada, i el va traslladar a l'Hospital Universitari MútuaTerrassa.

El conductor del cotxe va quedar denunciat per la via administrativa per no obeir una senyal d'obligació però, a més, la Policia Municipal va realitzar un atestat de trànsit per la presumpta comissió d'un delicte lleu per imprudència.