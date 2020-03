Enxampen un presumpte traficant a Can Roca

06.03.2020 | 04:00

La Policia Municipal va denunciar dilluns un presumpte traficant de drogues. El van enxampar uns agents a Can Roca quan van veure els moviments sospitosos de l'individu, que estava al volant d'un cotxe. Els policies van intervenir un pot de vidre amb 59 grams d'herba.

L'actuació la va fer una dotació de la Policia Municipal a les 11.30 del matí. Els guàrdies van observar com una persona intentava vendre drogues des d'un vehicle sospitós al carrer de Sentmenat.

Els policies van aturar el vehicle prop del carrer de Palautordera. Una aroma inequívoca i penetrant emanava de l'interior del cotxe: era marihuana. En l'escorcoll, els agents van trobar un pot de vidre amb 59 grams d'aquesta substància. I van localitzar bosses petites buides i dues navalles. El conductor no va ser detingut, però sí denunciat per la via penal. La policia li va obrir diligències per un delicte contra la salut pública, de tràfic de drogues.

El sospitós s'enfronta també a una denúncia administrativa: els agents li van realitzar la prova de drogotest, que va donar un resultat positiu en THC, el principi actiu del cànnabis. Dimarts al vespre, la policia va comissar dotze grams i 5,2 grams de marihuana, respectivament, al conductor i l'acompanyant d'un vehicle aturat al carrer d'Icària (Roc Blanc). El conductor va donar positiu en THC i el cotxe va ser immobilitzat: no tenia assegurança ni la ITV passada.