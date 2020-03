Els Gegants Vells es muden a l'Ajuntament

06.03.2020 | 08:17

El Gegants Vells de la ciutat, na Pepona i en Robesa, s'han traslladat al vestíbul de l'Ajuntament, on són des d'ahir "per a que puguin ser vistos i visitats per tota la ciutadania quan visiten l'Ajuntament o passegin pel Raval de Montserrat", diu el Consistori. Amb el canvi es pretén que uns dels protagonistes del patrimoni de la cultura tradicional de la ciutat estiguin en un punt habitual de trànsit de persones i de fàcil accés. Fins ara, els Gegants Vells estaven a l'Arxiu administratiu i històric de l'Ajuntament i Arxiu Comarcal del Vallès Occidental, al carrer de Baldrich. Dimecres, els Geganters de Terrassa els van traslladar. Els dos caps i les seves mans van ser un donatiu a la ciutat de Ramon Rouvière l'any 1850.