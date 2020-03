Els Gegants Vells es muden a l'Ajuntament Nebridi Aróztegui Els Gegants Vells es muden a l'Ajuntament

Els Gegants Vells es muden a l'Ajuntament

06.03.2020 | 04:00

El Gegants Vells de la ciutat, na Pepona i en Robesa, s'han traslladat al vestíbul de l'Ajuntament, on són des d'ahir "per a que puguin ser vistos i visitats per tota la ciutadania quan visiten l'Ajuntament o passegin pel Raval de Montserrat", diu el Consistori. Amb el canvi es pretén que uns dels protagonistes del...