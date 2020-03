El PSC critica que TxT se salta els òrgans de participació

05.03.2020 | 14:10

El El PSC ha denunciat la manca de respecte de TxT als òrgans de participació de l'Ajuntament. Els socialistes critiquen que s'hagin anunciat les mesures del Govern municipal en àmbits com la seguretat i els residus a la seu del partit abans de convocar el Consell Municipal de Seguretat i la Taula de Residus. Per Alfredo Vega, president del grup municipal socialista i primer secretari del PSC, "és una falta de respecte anunciar mesures en temes tan importants com seguretat i neteja sense convocar abans els òrgans de participació". Segons Vega, "aquesta és una evidència més que al Govern municipal no li preocupa la participació de la ciutadania".