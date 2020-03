La importància de la fauna urbana

05.03.2020 | 16:49

El regidor d'Urbanisme, Medi Ambient i Sostenibilitat i Energia, Carles Caballero, inaugurarà demà divendres, a les 10.30 del matí, la jornada tècnica titulada «Com integrar la fauna protegida a les edificacions i espais verds de la ciutat?», dirigida a personal dels municipis del Vallès Occidental que treballa en els àmbits de redacció de projectes, llicències urbanístiques, espais verds o urbanització. L'objectiu de la jornada, que es farà a la Biblioteca Central de Terrassa, és "visibilitzar la manera en què es pot integrar i compatibilitzar la fauna urbana amb els edificis i projectes d'urbanització, tenint en compte que actualment disposa de menys oportunitats per refugiar-se i fer els seus nius o caus pels nous models constructius i pels processos de rehabilitació que es fan als edificis".

Aquesta trobada de professionals del sector s'emmarca dins la commemoració del Dia Mundial de la Vida Silvestre, que es va celebrar el 3 de març amb el lema «Garantir el sosteniment de la vida en la Terra», amb la finalitat de conscienciar la ciutadania sobre la varietat de la flora i la fauna al món. Als pobles i ciutats (a banda de coloms i cotorres, que no estan protegits legalment), hi viuen una gran varietat d'espècies animals que sí que estan protegides i que contribueixen a millorar la qualitat de vida urbana. D'entre aquestes espècies destaquen els ocells (orenetes, falciots, ratpenats, que, per exemple, són importants en el control d'insectes) i els rèptils (dragons, sargantanes...). Aquestes espècies aprofiten les estructures dels edificis (esquerdes, forats a les parets, falsos sostres o caixes de les persianes) per fer el niu o buscar refugi.

La jornada, prevista de 10.30 a tres de la tarda, comptarà amb set ponències. El programa inclou conferències sobre la normativa sobre fauna urbana, problemes legals, projectes d'integració, bases de dades i experiències municipals.