La Fundació Busquets obrirà un allotjament per dones sense recursos

05.03.2020 | 14:10

La Fundació Busquets obrirà un pis per a dones en risc d'exclusió social. El programa d'acollida, que se suma al que ja funciona per homes, s'ha anunciat aquest migdia en la signatura del conveni de col·laboració de la fundació amb l'Ajuntament pel servei del menjador social, que ha reunit a l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, i al president de la fundació, Miquel Font. La col·laboració entre les dues institucions per aquest servei té una llarga trajectòria però aquesta vegada s'ha volgut significar públicament l'acció i el seu valor social. L'Ajuntament s'ha compromès a una aportació de 56.750 euros anuals. El conveni té una duració de quatre anys i és prorrogable.