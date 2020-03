Els Gegants Vells de Terrassa s'instal·len a l'Ajuntament

Redacció

05.03.2020 | 16:44

El Gegants Vells de la ciutat, na Pepona i en Robesa, s'han traslladat al vestíbul de l'Ajuntament de Terrassa des d'avui, dijous, per a que puguin ser vistos i visitats per tota la ciutadania quan visiten l'Ajuntament o passegin pel Raval de Montserrat. Amb aquest canvi es pretén que uns dels protagonistes del patrimoni de la cultura popular i Tradicional de la ciutat, estiguin en un punt habitual de trànsit de persones i de fàcil accés per a petits i grans. Fins ara, els Gegants Vells de Terrassa estaven a l'Arxiu administratiu i històric de l'Ajuntament de Terrassa i Arxiu Comarcal del Vallès Occidental, al carrer de Baldrich.