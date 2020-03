La historiadora Teresa Rodríguez, relatant la vida de Quitèria Tarragó a la Masia Freixa. alberto tallón La historiadora Teresa Rodríguez, relatant la vida de Quitèria Tarragó a la Masia Freixa.

Darrera la pista de la Quitèria, la primera dona regidora de Terrassa

Laura Hernández

05.03.2020 | 04:00

Va ser sotmesa a un consell de guerra, condemnada i expulsada de la ciutat per la dictadura l'any 1942. Vuit dècades després, Terrassa obre les portes per retre-li homenatge. L'Ajuntament de Terrassa i diferents entitats organitzen un cicle d'activitats per reconèixer la...