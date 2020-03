Acusen un home d'estafar 117.000 euros a l'empresa per a la que treballava

Javier Llamas

05.03.2020 | 04:00

Va estar a penes dos mesos en l'empresa, però en aquest temps, i en uns mesos més, va estafar presumptament a la companyia més de 117.000 euros. Com? Fent que altres empreses, a les quals coneixia pel seu treball, li lliuressin materials a compte de la firma en la qual treballava. En realitat, en la qual havia treballat. Almenys, d'això acusa el fiscal al treballador, acusat d'un delicte continuat d'estafa. Demanen per a ell cinc anys de presó i el pagament dels diners a l'empresa perjudicada.

L'imputat, de 43 anys, va prestar serveis per a una empresa d'instal·lacions radicada al polígon industrial de Can Parellada. El van contractar el 30 de març del 2017, però la relació laboral va durar poc menys que dos mesos: va cessar el 29 de maig del mateix any "per causa disciplinària", segons la Fiscalia, perquè l'acusat s'havia absentat del seu lloc de treball "de manera injustificada" des del 16 de maig.

L'acusació assegura que el processat va estafar a l'empresa durant el període de vigència del seu contracte i, almenys, fins al 31 d'octubre, cinc mesos després de la seva marxa. Segons l'escrit d'acusació pública, l'imputat es va valer "del coneixement privilegiat que havia obtingut com a treballador de l'empresa" per cometre l'estafa. Sabia com fer les compres i lliuraments de material entre la companyia i les que subministraven els productes.

Així, "va realitzar nombrosos encàrrecs de material" a dues societats de subministraments. A vegades simulava actuar com a treballador. A vegades es feia passar pel propi gerent. Això afirma el fiscal.

RELACIÓ DE CONFIANÇA

Rebia els encàrrecs perquè havia establert una relació de confiança amb els empleats dels dos proveïdors. Ells no sospitaven que ell rebia el material "en el seu propi benefici i al marge de l'activitat empresarial" de la societat per a la qual havia treballat. La conseqüència econòmica van ser 117.158 euros de desfalc, diners que la companyia que l'havia contractat i acomiadat reclama pel perjudici causat.L'Audiència Provincial de Barcelona, en la seva secció vuitena, té previst celebrar avui el judici. El Ministeri Fiscal, que ha interessat les declaracions com a testimonis de l'administrador de l'empresa perjudicada i de treballadors d'unes altres, considera l'acusat autor d'un delicte continuat d'estafa i demana al tribunal que li imposi una pena de cinc anys de presó i una multa de 7.200 euros. I una indemnització de 117.158 euros.