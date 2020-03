El regidor de Seguretat visita l'Escola de Policia de Catalunya

04.03.2020 | 12:26

El regidor de Via Pública, Protecció Civil i Seguretat, Xavier Fernández Rivero, juntament amb el director de serveis de Via Pública, Seguretat i Protecció Civil, Josep Miquel Colomer, ha visitat aquest matí les instal·lacions de l'escola de Policia de Catalunya a Mollet del Vallès i s'ha reunit amb el comisari Joan Figuera, cap de l'Escola de Policia de Catalunya i la directora de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, Montserrat Royes. A la reunió, el regidor ha presentat les línies d'actuació en matèria de seguretat de l'Ajuntament als responsables de l'escola i s'han tractat altres temes com els cursos de capacitació per als i les agents del cos, així com les possibles col·laboracions futures entre ambdues institucions.