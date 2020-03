Les dones tenen un taxa de risc de pobresa del 24,1%

Les dones tornaren a sortir el carrer per reivindicar l'equitat de gènere.

04.03.2020 | 12:25

La taxa de risc de pobresa de les dones se situa en el 24,1% per a les dones, gairebé 6 punts més que la dels homes (18,4%), segons una de les conclusions del dossier "Les dones a Catalunya 2020" presentat per la Generalitat i per la consellera de la Presidència i portaveu del Govern, Meritxell Budó. L'estudi recull els principals indicadors de les desigualtats entre homes i dones a Catalunya focalitzats en la situació laboral de les dones, les condicions de vida, la representació política, la formació, la salut, les dones en les tecnologies de la informació i la comunicació, l'esport i la cultura. En el marc laboral, el dossier ha conclòs que la bretxa salaria entre gèneres és del 14,9%. També ha constatat que les dones només ocupen un 35,4% dels càrrecs de direcció i que en l'àmbit polític només un 22,9% de les alcaldies corresponen a dones.