Arriba la cita prèvia al Registre Civil de Terrassa

04.03.2020 | 13:51

Els ciutadans necessitin anar al Registre Civil de Terrassa per a fer una inscripció de naixement, iniciar els tràmits per casar-se, una traducció de nom o una inversió de cognoms, entre un total de 20 gestions, ja podran demanar cita prèvia. El servei l'acaba de posar en funcionament el Departament de Justícia.Es tracta d'un sistema telemàtic que permet reservar amb antelació dia i hora al Registre Civil. Per demanar cita prèvia cal entrar a la Seu judicial electrònica de Catalunya i a l'apartat Que cal fer si.... es troba l'opció per demanar la cita prèvia. L'horari d'atenció al públic per cita prèvia és als matins, de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores. Per la tarda s'atén només presencialment els dilluns i els dimecres, de 16 a 18 hores com es feia fins ara.