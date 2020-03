El Banc de Sang reclama la participació de les dones

04.03.2020 | 04:00

El Banc de Sang i Teixits (BSiT) celebra el Dia de la Dona (8M) amb un homenatge a 8 dones que són símbol de la donació de sang en els darrers anys i a la vegada anima a les dones a participar. Per aquest motiu, el banc ha activat el web "donaquedonasang.cat" per homenatjar els milers de dones que cada any és sumen a les convocatòries solidàries i posen cara 8 súperdonants, les quals relaten la seva experiència en donació sang i plasma a Catalunya.

tota la setmana

La campanya del Dia de la Dona se celebra aquest any durant tota la setmana. Les donants que participin es podran fer fotos i recollir xapes distintes amb la imatge de la promoció. Així mateix, qui ho desitgi podrà compartir les fotos i animar tothom a través de les xarxes. El BSiT destaca que aquest 2019, les dones donants han superat de manera significativa els homes. Han estat 94.598, 1.600 donants més que els homes. El grup en el qual destaquen més les dones és el de la franja d'edat que va dels 18 als 25 anys, moltes de les quals han participat per primer cop.