Centenars de persones celebren una jornada de convivència a Els Bellots

01.03.2020 | 13:53

Centenars de persones s'han aplegat aquest diumenge a la celebració del Día de Andalucía que té lloc al parc d'oci d'Els Bellots de Terrassa. La jornada, que fa més de trenta anys que es fa, té com a motiu compartir unes hores de convivència i festa i està promoguda per la Coordinadora de Entidades Andaluzas de Terrassa (CEAT). Els participants i membres de les entitats andaluses han rebut la visita de polítics. Primer ha estat la de Núria Marín (PSC), presidenta de la Diputació de Barcelona, i després Maria de los Llanos de Luna (PP), diputada a Congrés de Diputats espanyol. Les dues representants polítiques han destacat la importància de la celebració en tant que serveix per visualitzar la pluralitat de les cultures que conviuen a Catalunya i mantenir la identitat d'origen. El Día de Andalucía té aquest any una novetat i que s'allargarà fins al cap de setmana vinent amb una Fira de Germanor al Parc dels Catalans de Terrassa. ,