TerrassaCentre celebra Fora stocks!

29.02.2020 | 20:32

El Centre de Terrassa és avui dissabte una galeria comercial al carrer. L'Associació TerrassaCentre celebra una nova edició de Fora stocks!, que com molt bé diu el títol posa a la venda articles i productes a un preu irresistible. En aquesta edició participen més de 40 establiments, molts ho fan sota carpes a Plaça Vella i altres a peu d'establiment. Enguany, com a novetat, la fira incorpora botigues no associades a l'entitat amb la qual cosa hi ha més per triar i remenar. La cita comercial té una gran trajectòria a la ciutat i té dues convocatòries, una a l'hivern i una altra a l'estiu.