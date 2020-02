Jornada d'arts plàstiques d'Amics i Urban Sketchers

29.02.2020 | 20:37

Unes 50 persones, amants i practicants del dibuix, participen aquest dissabte a Terrassa Dibuixa 20, una jornada que enguany compta amb la professora i il·lustradora sevillana Inma Serrano, un referent en el dibuix a peu de carrer i com il·lustradora. El programa ha començat amb una sessió formativa amb l'Inma que ha explicat com dibuixar el cos humà en moviment. Després, els i les artistes s'han desplaçat fins al Mercat de la Independència per plasmar "in situ" l'ambient que tenia cap al migdia. Serrano s'ha mostrat molt satisfeta de l'interès que tenien els seus alumnes i ha dit que el dibuix al carrer és molt estimulant per la relació que és crear amb la ciutadania. La trobada s'ha pres un petit recés per dinar a El Social i després ha continuat amb una visita a l'exposició "USK Terrassa, 5 anys dibuixant la ciutat".