La universitat es coordina amb Salut pel coronavirus

28.02.2020 | 13:04

El Consell Interuniversitari de Catalunya ha fet un comunicat públic amb relació al coronavirus en l'àmbit universitari. El Consell explica que hi ha des del primer moment una coordinació constant i una estreta col·laboració amb el departament de Salut de la Generalitat. En aquests moments, hi ha un total de 650 estudiants catalans que participen aquest curs 2010-2020 en programes de mobilitat a Itàlia. Segons les informacions facilitades per les universitats catalanes, en aquest moment un 55% d'aquests estudiants estan en les regions afectades pel coronavirus. Pel que fa als estudiants italians que fan estades en campus del nostre país, la xifra total prevista per a aquest curs és similar a la de catalans que es desplacen al país transalpí. El Consell ha refermat que els estudiants catalans en estada Erasmus estan subjectes a les indicacions generals de Salut Pública per a ciutadans desplaçats a aquest país. Des del Consell es posa èmfasi en la recomanació emesa des de Salut Pública perquè aquells estudiants que provinguin de zones de risc que desenvolupin símptomes respiratoris es posin en contacte amb el 0-61-Salut Respon, on rebran les indicacions oportunes.