Subvenció municipal de 15000 euros per ajudar Proactiva Open Arms

28.02.2020 | 15:20

L'Ajuntament de Terrassa ha atorgat a l'ONG Proactiva Open Arms una subvenció de 15.000 euros per contribuir a les reparacions del vaixell Astral, que l'entitat utilitza per dur a terme les seves tasques de vigilància i salvament al mar. El vaixell, que navega des de fa gairebé mig segle, es troba en aquests moments al port de Barcelona després de les darreres missions dutes a terme al gener i febrer, en què s'han rescatat 488 persones al mar. L'ONG ha fet una crida per recaptar fons que permetin dur a terme importants reparacions, com ara canviar el motor, o bé adquirir una altra embarcació. Mentre no pugui resoldre aquest problema, no serà possible dur a terme més missions, diu l'Ajuntament.

El Consistori egarenc ha dut a terme els darrers anys diferents accions de suport i col·laboració amb l'ONG, d'una banda amb diferents subvencions destinades a reparacions i combustible; i d'altra amb accions de sensibilització. El Cinema Catalunya va acollir el 2016 la projecció del documental Astral, el mateix any es va impartir una formació a membres del Consell de Solidaritat, a càrrec de Proactiva Open Arms, i l'any següent el director de l'entitat, Òscar Camps, va pronunciar una conferència en el marc de la Diada de Catalunya.