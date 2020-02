L'Escola Municipal de Música obre la preinscripció el dia 2

28.02.2020 | 13:05

L'Escola Municipal de Música (EMM)-Conservatori de Terrassa inicia el 2 de març i fins a l'11 del mateix mes el període preinscripció per al curs 2020-21. El centre posa a disposició de la ciutadania una gran diversitat d'ensenyament, que van des de cursos formals de tots els nivells fins a grups instrumentals, orquestres i corals, amb una àmplia oferta formativa per a infants a partir de 4 anys i fins a les persones adultes. L'EMM-Conservatori farà una jornada de portes obertes el dimarts dia 3 de març a les 18 h per tal d'apropar l'oferta formativa a tota la ciutadania, que tindrà l'oportunitat de veure i escoltar de primera mà la tasca que l'alumnat i el professorat porta a terme diàriament, a més de poder visitar les diferents instal·lacions del centre.