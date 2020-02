Amb l'ai al cor fins al 30 d'abril

28.02.2020 | 04:00

Mercè és una de les veïnes que viu a un dels quatre blocs que Lazora, divisió immobiliària d'Azora, té a Terrassa, a la carretera de Montcada. El seu contracte és un dels tres que venç aquest any i ja ha rebut el burofax de la propietat en què li comuniquen els canvis en les condiciones del seu contracte. "Ara pago 639 euros al mes i em demanen que pagui 1.128 euros, un increment del 76%", relata. A més d'abusiu, comenta "és injustificat perquè mai ningú ha fet cap millora al pis en tots aquests anys". Mercè viu al pis de lloguer des del 2012, quan va signar un contracte de cinc anys, prorrogable tres més, amb Solvia, llavors propietària dels blocs. Aquesta egarenca explica que a més de la pujada de preu, Lazora també l'obliga a contractar una assegurança per impagament i una assegurança de la llar. Mercè, com els altres veïns, confia en la lluita col·lectiva.