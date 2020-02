La punta del l'iceberg

27.02.2020 | 04:00

Els problemes que estan patint els llogaters dels blocs de Lazora no són més que "la punta de l'iceberg" de la situació que es viu a la ciutat pel que fa al mercat de l'habitatge de lloguer. Així ho denuncia Anna Brullet, del Sindicat de Llogateres de Terrassa, que explica que hi ha molts veïns amb "greus dificultats" per accedir i fer front a un pis de lloguer. El col·lectiu exigeix la regulació dels preus del lloguer perquè tots els ciutadans puguin accedir en les mateixes condicions a un habitatge. A la pujada de preus dels últims anys i la manca d'oferta, se suma que els propietaris, molts dels quals són grans tenidors, exigeixen requisits "impossibles" de complir per gran part dels ciutadans, com contractes indefinits, dos mesos de fiança o que el llogater pagui les despeses de la immobiliària. Ballet denuncia elscasos de racisme immobiliari. Assegura que els immigrants tenen més dificultats per llogar. "Abans de ni tan sols poder fer els tràmits, en dir el seu nom, misteriosament el pis s'ha llogat", explica.