27.02.2020 | 17:21

Alarma per un incendi a un habitatge a Terrassa. El foc ha tingut lloc a les 3.20 de la tarda a un habitatge de la Rambla de Francesc Macià, a Sant Pere Nord, i es presumeix que l'ha provocat una espelma a un lavabo. L'incendi, detectat a les 3.20 de la tarda, ha cremat part del lavabo, com la banyera, i el fum ha afectat la resta de l'habitatge, però no hi ha hagut ferits ni intoxicats, segons els bombers.