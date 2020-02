Els Minyons tampoc aniran aquest any a Sant Fèlix

S.P.

27.02.2020 | 20:34

Els administradors de la Festa Major de Vilafranca ja han triat les colles castelleres que actuaran a la Diada de Sant Fèlix, i entre elles, per segon any consecutiu, no hi són els Minyons de Terrassa. A la plaça de la Vila de Vilafranca, en aquesta diada que selecciona les quatre millors colles del moment, hi actuaran, el pròxim 30 d'agost, els Castellers de Vilafranca, la Vella i la Jove dels Xiquets de Valls i la Jove Xiquets de Tarragona. Les tres primeres, pels resultats de la passada temporada, estaven assegurades. El dubte estava entre Minyons i la Jove de Tarragona, que per primera vegada farà dos anys consecutius a Sant Fèlix. Una decisió que pot ser polèmica. La Jove de Tarragona va acabar el 2019 amb un quatre de nou amb folre i agulla carregat, dos cinc de nou amb folre descarregats i dos pilars de 8 amb folre i manilles descarregats. Minyons van carregar el tres de deu amb folre i manilles i van descarregar vuit dos de nou amb folre i manilles i sis pilars de vuit amb folre i manilles. .