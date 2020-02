Els llogaters clamen contra els fons voltors i a favor de la regulació dels preus del lloguers

27.02.2020 | 13:11

Els afectats pel fons voltor Azora a Terrassa, Granollers, Badalona, Hospitalet i Barcelona, i el Sindicat de Llogateres han reclamat avui "mesures valentes" per frenar els abusius augments dels preus dels lloguers. Els llogaters reclamen una regulació dels preus i exigeixen a Azora, que els ha plantejat pujades de les rendes de fins a un 80%, que accepti una negociació col·lectiva. Els afectats han tingut el suport de les cinc alcaldies dels municipis amb blocs d'Azora. Per part de Terrassa, hi ha assistit el tinent d'alcalde Noel Duque, qui denuncia "el maltractament" que estan rebent aquests veïns per part del fons voltor i reclama al Govern Central que reguli els preus.