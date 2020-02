Compromís pel respecte entre tots els grups municipals

27.02.2020 | 19:43

Els portaveus dels grups municipals de l'Ajuntament han acordat avui "reiterar la voluntat de tots els grups municipals i membres de la Corporació Local d'exercir els seus càrrecs en compliment estricte dels reglaments i codis vigents". També han manifestat de manera conjunta i unànime "el seu ferm compromís en treballar perquè el debat polític es basi en el respecte mutu, tant ideològic com personal, entre tots els càrrecs electes que integren la Corporació Local". Així, a la reunió que han mantingut aquesta tarda els portaveus dels cinc grups i l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, "han acordat treballar per mantenir el respecte institucional en tots els òrgans de participació, espais de diàleg i debat d'aquest Ajuntament". Els grups de l'oposició van demanar a Ballart tenir un paper més actiu en els plens i modular les sessions. L'alcalde s'ha reunit avui amb els portaveus per abordar la tensió i les faltes de respecte que s'havien viscut als darrers plens.