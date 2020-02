Cinc detinguts a Terrassa per tràfic de substàncies dopants

27.02.2020 | 12:17

Els Mossos d'Esquadra han detingut set persones en el transcurs de l'operació que han dut a terme contra el tràfic de substàncies dopants en l'àmbit dels gimnasos, en què han intervingut més de 1.650.000 dosis amb un valor al mercat il·lícit d'un milió d'euros. Terrassa és una de les poblacions on van ser arrestades cinc persones.

Segons han informat avui els Mossos, la banda actuava a l'Àrea Metropolitana de Barcelona com a majorista especialitzat en la importació clandestina de medicaments, i servia els productes a d'altres grups de tot Espanya, sempre amb l'adopció de grans mesures de seguretat.

Fins al moment hi ha set persones arrestades, cinc d'elles de nacionalitat espanyola, una marroquina i una altra de pakistanesa, com a presumptes autors d'un delicte de tràfic i falsificació de medicaments dopants.

Els detinguts van passar a disposició judicial entre el 30 de gener i el 19 de febrer, i el jutge va decretar la seva llibertat amb càrrecs. La investigació continua oberta i no es descarten més detencions.

Els passats dies 28 i 29 de gener es van efectuar quatre entrades i registres a Sant Adrià de Besòs , Sabadell i Terrassa, on van ser arrestades cinc persones més.