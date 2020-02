27.02.2020 | 04:00

El Comitè de Vaga Feminista de Terrassa, integrat per diversos col·lectius feministes de la ciutat, així com per membres de diversos partits, sindicats, organitzacions i feministes autònomes han convocat la tercera i última assemblea oberta per tal de continuar i concretar els actes pel 8-M i la setmana prèvia. La reunió tindrà lloc avui dijous, a les 19 h de la tarda, al Casal Cívic de Can Tusell.