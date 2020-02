A la segona va la vençuda?

26.02.2020 | 04:00

El govern (TxT i ERC) portarà al ple la proposta d'acord de junta sobre benestar animal i tradicions que finalment no van poder debatre al ple passat per haver-la presentat la nit abans de la celebració de la sessió. En paral·lel, PSC i Cs tornen a presentar la moció sobre benestar animal, ara sense l'exposició de motius que tanta polèmica va comportar. Tant des del govern, com des de l'oposició confien que podran acostar posicions i acordar un text únic, ja que, en termes generals, les dues parts coincideixen en els acords contemplats en sengles mocions. El PSC i CS posen l'accent en què cal consultar amb les entitats organitzadores els canvis que es vulguin incorporar a les festes i actes populars de la ciutat. El govern intenta promoure un "procés de reflexió col·lectiva" al voltant de l'ús dels animals a les festes i creu convenient promoure un canvi de perspectiva en aquest tema.