Un motorista dóna positiu d'alcoholèmia després d'un accident de trànsit

26.02.2020 | 04:00

El conductor d'un ciclomotor va ser denunciat dilluns a la tarda per donar positiu d'alcoholèmia després d'un accident de trànsit ocorregut a l'avinguda del Vallès. A les tres de la tarda, una trucada va informar a la Policia Municipal que havia tingut lloc un xoc entre una moto i un turisme a la cruïlla de l'avinguda del Vallès amb la carretera de Montcada. El agents que van acudir al lloc van realitzar la prova d'alcoholèmia als dos conductors, donant positiu, amb un taxa de 0,58 mil·ligrams, el del ciclomotor. L'infractor va ser trasllat a la la Prefectura Municipal, on se li van efectuar les proves evidencials, en les quals va donar valors de 0,58 i 0,53, motiu pel qual va quedar denunciat. D'altra banda, la Policia Municipal va fer dilluns un control d'alcoholèmia a la carretera de Castellar, a l'alçada de la plaça de la Font de la Pola, des de les 4.30 de la tarda fins a les 6.50, amb un total de 43 proves d'alcoholèmia realitzades. Només una va donar resultats positius, amb una taxa de 0,38 mil·ligrams a la prova estimativa i de 0,33 i 0,37 a la de precisió. Els agents també van tramitar dues denúncies per ITV caducada i una altra per excés d'ocupants. Un vehicle va ser immobilitzat per falta de l'assegurança. A les 0.30 de la matinada d'ahir, una patrulla de la Policia Municipal va aturar un vehicle que circulava de manera erràtica per l'avinguda de Josep Tarradellas, a l'alçada de l'avinguda de l'Abat Marcet. Els agents van fer la prova d'alcoholèmia al conductor, amb un resultat de 0,89. Les proves de precisió van donar nivells de 0,97 i 1,04. La policia va obrir diligències penals.