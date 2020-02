Una aplicació mòbil millorarà la independència de les persones grans

26.02.2020 | 12:15

Infinity és una nova aplicació mòbil que actualment està en fase pilot, i que aquest matí s'ha presentat davant un grup de professionals i de potencials usuaris. L'aplicació està pensada per recolzar la independència de les persones amb deteriorament cognitiu lleu, i el projecte ha estat participat per vuit socis, dos d'ells de Terrassa: el Consorci Sanitari de Terrassa i el Centre Tecnològic de Leitat. La trobada va tenir com a finalitat testar l'acceptació del producte per part dels possibles usuaris.