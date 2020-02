Aïllat un home a Mútua per possible contagi de coronavirus

26.02.2020 | 09:15

Un home va ser ingressat ahir a Mútua Terrassa per la sospita que pugui haver-se contagiat per coronavirus. Es tracta d'un veí de Sant Cugat que sembla que viatja regularment a Milà per qüestions professionals i que es va començar a trobar malament aquest cap de setmana.

Des de Mútua Terrassa, seguint els protocols marcats per les autoritats sanitàries, no van fer cap declaració al respecte ahir com tampoc el personal mèdic que tracta al pacient a la planta 15. L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, al seu compte personal de twitter va confirmar ahir a la nit que, efectivament, a Mútua s'està estudiant el cas del veí de Sant Cugat, tot i que no està confirmat que pateixi la malaltia. El de Terrassa és un dels vuit casos que s'estan estudiant en aquests moments a Catalunya. L'alcalde a les seves xarxes socials ha demanat "Calma i tranquil·litat" i ha explicat que "No hi ha cap cas confirmat de coronavirus a Terrassa. A Catalunya hi ha 8 casos pendents de resultats, entre ells un a Mútua Terrassa, d'un ciutadà que no resideix a la ciutat. Màxima confiança en el nostre sistema de salut".

En aquest sentit, no se sap si s'han pres mesures preventives amb família i amics del pacient que està aïllat a Mutua i s'espera que al llarg del dia d'avui les autoritats sanitàries ofereixin informació al respecte del seu estat.

Ahir dimarts es va fer públic el primer cas de coronavirus a Catalunya, una noia italiana de 36 anys que està ingressada a l'Hospital Clinic de Barcelona.