El Servei de Neuorolgia de MútuaTerrassa i l'esclerosi múltiple

25.02.2020 | 13:21

Demà la Unitat d'Esclerosis Múltiple del servei de Neurologia de l'Hospital Universitari MútuaTerrassa (HUMT) donarà el tret de sortida a un total de tres sessions monogràfiques sobre esclerosis múltiple coordinades pel doctor Javier Sotoca, adjunt al servei. Aquesta primera sessió anirà

dirigida especialment als professionals del servei d'urgències i se celebrarà a l'edifici docent entre les 3.30 i les 4.30 de la tarda. En aquesta trobada hi ha previst abordar els conceptes clau de la malaltia com la fisiopatologia, la clínica, els criteris diagnòstics, els tipus d'esclerosis múltiple així com el tractament de la mateixa en poblacions especials com embarassades, menors de 18 anys o majors de 60.