Adrián Sánchez serà substituït per Carlos Lázaro, director de l'escola Salvador Vinyals i número 8 de la llista del PSC.

Adrián Sánchez serà substituït per Carlos Lázaro, director de l'escola Salvador Vinyals i número 8 de la llista del PSC.

25.02.2020 | 16:19

El regidor del Grup Municipal Socialista, Adrián Sánchez, deixa l'acta de regidor de l'Ajuntament de Terrassa per motius personals, segons ha anunciat en un comunicat el PSC. La persona que substituirà Adrián Sánchez serà el director de l'escola Salvador Vinyals i número 8 de la llista municipal socialista, Carlos Lázaro. Sánchez asegura que «ha estat un gran honor poder servir a la meva ciutat com a regidor del nostre ajuntament per part del meu partit, el PSC",