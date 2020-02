Primer cas de coronavirus a Catalunya

25.02.2020 | 16:53

Una dona italiana resident a Barcelona i que va viatjar del 12 al 22 de febrer al nord d'Itàlia és el primer cas de coronavirus confirmat a Catalunya, han informat fonts del Govern. Aquesta dona va ser visitada al Hospital Clínic de Barcelona. El Centre Nacional de Microbiologia te previst practicar la prova de confirmació en les pròximes hores. Aquest es quart cas de coronavirus a Espanya i el primer a la Península.

El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, ha recomanat a la ciutadania tenir "tranquil·litat i confiança" en assegurar que el sistema de salut pública és "extraordinàriament excel·lent" davant crisis com l'expansió del coronavirus.

Sánchez ha transmès aquest missatge després de presidir la primera reunió de la comissió interministerial sobre el coronavirus, al temps que s'ha conegut el primer cas positiu d'aquesta epidèmia a Catalunya, el primer també a la Península i el quart a Espanya.

"Tranquil·litat i confiança en el nostre sistema de salut pública, que és extraordinàriament excel·lent per a aquest tipus de crisi", ha afirmat el cap de l'Executiu en declaracions als passadissos del Senat abans de la sessió de control.

A més de la reunió de la comissió interministerial, en la qual participen 14 departaments, Sánchez ha recordat que "cal comptar sempre amb el consell i l'assessorament tecnicocientífic".

També ha destacat la reunió que el ministre de Sanitat, Salvador Illa, va mantenir amb les comunitats autònomes.

"No és la primera vegada que ho fa. Estem en perfecta i permanent comunicació amb tots els governs autonòmics", ha assegurat el president del Govern central.