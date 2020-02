Portava una navalla i va donar positiu en droga

25.02.2020 | 04:00

Circulava de manera anòmala i el va aturar la policia. I el va denunciar: per consum de drogues, per portar-ne i per portar també una navalla. La nit de dissabte, a les 11.45, agents de la Policia Municipal van observar, a la cruïlla del passeig del Vint-i-dos de Juliol amb la Rambla d'Ègara, com un conductor d'un vehicle realitzava una conducció imprudent. Els agents el van aturar i va procedir a la immobilització del vehicle, així com al trasllat del conductor a Prefectura per tal d'efectuar-li la prova de detecció de drogues, en la que va donar un resultat positiu.

Per aquest motiu va ser denunciat. El resultat de la prova d'alcoholèmia havia estat negatiu. A més, els guàrdies li van requisar una navalla plegable i un embolcall amb un pes de 0.7 grams d'una substància que contenia, presumptament, cocaïna. El cotxe va quedar al càrrec d'una conductora.