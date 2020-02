Portava haixix i marihuana i tenia ordre de crida i cerca

J. Ll.

25.02.2020 | 04:00

Aquella olor i la casualitat de creuar-se amb uns policies van conformar un còctel fatal per a ell. El dissabte a la tarda, uns policies municipals que patrullaven per la Maurina van passar al costat d'un individu i van apreciar l'olor inconfusible, i molt penetrant, a cànnabis. Aquell individu va ser detingut. Portava droga, però va acabar en els calabossos perquè tenia pendent una ordre judicial de crida i cerca emesa per un òrgan judicial de Tarragona.La ...