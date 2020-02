JxT vol visibilitzar l'esport femení

Laura Mangas

25.02.2020 | 04:00

JxT vol que l'Ajuntament s'impliqui més en el foment i la visibilització de l'esport femení. El grup defensarà al ple de divendres una moció per tal que es prenguin mesures en aquesta línia.El regidor Miquel Sàmper explica que pretén que el Consistori s'afegeixi a la campanya "Si no mires esport femení, t'estàs perdent la meitat de l'espectacle", com a gest simbòlic en la defensa de l'esport femení. ...